Воссоединение накануне Дня святого Валентина: Кэти Перри и Орландо Блум снова вместе

Звезды снова сошлись спустя 11 месяцев после расставания.

Кэти Перри и Орландо Блум снова вместе Фото: Reuters

Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум возобновили свои отношения. Пара сошлась после общего отдыха на Мадьдивах.

Инсайдер в интервью изданию The Sun рассказал, что первой инициативу проявила певица.

"Они снова вместе. Кэти очень хочет, чтобы теперь у них все получилось. Она пыталась, но не смогла его забыть. На этот раз они просто держат все в тайне", - отметил источник.

Слухи о том, что пара воссоединилась, распространились в январе, когда Орландо и Кэти были замечены в отпуске на Мальдивах. Одному из отдыхающих удалось заснять пару.

С тех пор звезды были очень открыты в своих отношениях - лайкали почти каждый из постов в Instagram и комментировали фотографии друг друга.

Также в Instagram-сториз Перри поклонники заметили, что она была одета в комбинезон, который Блум одевал в прошлом году на свое 40-летие.

Кэти Перри заметили в одежде Орландо Блума Фото: скриншот

Кэти Перри заметили в одежде Орландо Блума Фото: скриншот

Ранее стало известно, что Кэти Перри продает особняк в Лос-Анджелесе.