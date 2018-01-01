"Я сперва сцену суицида увидел": Надя Дорофеева жутко испугала фанатов новым фото

Певица поделилась снимком, на котором она демонстрирует стройные ноги.

Певица поделилась снимком, на котором она демонстрирует стройные ноги instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева поделилась с подписчиками фото, которое вызвало у ее поклонников неоднозначные чувства.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram. На фото Дорофеева запечатлена в коротких джинсовых шортах, белой блузке и в туфлях на высоком каблуке.

Однако, не на стройные длинные ноги артистки фанаты обратили внимание – их испугала иллюзия, которая создалась на фото из-за розовой ленты, которая свисала с потолка – поклонники подумали, что Дорофеева снялась в жуткой фотосессии про суицид.

"Да, действительно похоже, что повесилась", "Она повесилась", "Нельзя же так людей пугать... Толи это со мной что-то не так... Из-за того что стена плавно переходит в пол и эта розовенькая хренька свисающая с потолка уходит по перспективе аккурат за шею, кхм... Короч я сперва сцену суицида увидел... Боже... Стрессссссс... Пойду съем шоколадку и нервишки успокою...", "Как повесилась", - писали фанаты.

Это фото взволновало поклонников певицы instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее Надя Дорофеева поразила платьем с высоким разрезом.

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