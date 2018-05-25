"Соблазнительные ножки": Надя Дорофеева поразила платьем с высоким разрезом

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева поделилась с фанатами снимком со сьемок юмористического шоу "Лига смеха".

На своей странице в Instagram Надя поделилась фото, на котором она позирует в нежном платье от украинского дизайнера Марианны Сенчиной, образ певица дополнила черными босоножками на высоком каблуке и стильной прической.

Подписчики певицы расхвалили ее наряд, и восхитились длинными стройными ногами.

"Надя, вы невероятно красивая", - написала schebanovskaya. "О Боже!! Этот образ самый красивый из всех, что были только в Лиги Смеха", - отметила mari_molll. "Соблазнительные ножки", - написал sviatoslavberla.

Ранее Надя Дорофеева покрасовалась в коротком платье с глубоким вырезом.