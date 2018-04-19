Ярый фанат набросился на Ани Лорак во время концерта, видео

Поклонник захотел сделать с певицей селфи.
В конце программы представители Лорак попросили охранников ослабить оцепление – чтобы все желающие смогли вручить Ани цветы. Но вскоре секьюрити пожалели об этом, пишет "СтарХит".
Среди толпы поклонников Ани Лорак оказался юноша, который активно подпевал любимице, а на песне "Медленно" запрыгнул на сцену, схватил Лорак, и прижался к ней, делая селфи.
Один из охранников метнулся за парнем, который успел сделать кадр, и отвел его обратно в зал. Потом Лорак была вынуждена успокаивать разъяренного телохранителя, который не на шутку испугался за жизнь артистки.
"Все хорошо, все хорошо", - настойчиво уверяла охранника исполнительница.
Ранее Ани Лорак высмеяли в Сети за нелепый наряд.