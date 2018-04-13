"Елка новогодняя": Ани Лорак высмеяли в Сети за нелепый наряд

Известная украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) выложила в Сеть новую фотографию, которую жестко раскритиковали ее фанаты.

На снимке, который исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, певица запечатлена в черном боди и "шубе", похожей на новогоднюю мишуру.

Поклонники отметили, что не поняли выбор такого наряда, кто-то даже сравнил Лорак с новогодней елкой.

"Елка новогодняя", "Здравствуй елка Новый год", "Колхоз", "Опять в труселях....", "Новогодняя елка для олигарха", - высмеяли наряд Лорак подписчики.

Ранее Ани Лорак поделилась соблазнительным фото.