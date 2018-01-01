YUNA-2018: триумф Monatik, рекорды от The Hardkiss и открытие года Kazka

В Киеве состоялась ежегодная музыкальная премия.

26 февраля в Киеве состоялась ежегодная церемония вручения наград музыкальной премии YUNA-2018.

Традиционно определили лучших исполнителей, лучшие композиции и группы года. Также награду присудили за лучший клип, концертное шоу, альбом, и другое.

Триумфатором этого года стал Monatik, артист победил сразу в трех номинациях. Он стал лучшим исполнителем, его видеоклип Vitamin D был назван лучшей видеоработой года, и Live Show Vitamin D признано лучшим концерним шоу.

Рок-группа The Hardkiss на YUNA победили в номинации "Лучшая рок-группа", а композиция "Журавлі" названа лучшей украиноязычной песней. Теперь у группы 8 статуэток, они побили рекорд Джамалы, у которой их 7.

Еще одним рекордом стала победа группы "Время и Стекло" - третий год подряд в номинации "Лучшая поп-группа".

Лучшей песней года признали клип группы Грибы "Тает лед", который набрал больше просмотров на YouTube, даже чем "Время и Стекло" – более 167 миллионов просмотров. Однако, ни Грибы, ни их продюсер не пришли за статуэткой.

Группе Kazka присудили звание "Открытие года".

А в номинации "Лучший дуэт" в этом году победили Дмитрий Шуров (Pianoбой) и Morphom с песней "На вершині".

Однако, были и те, кто не пришел получить статуэтку. Не было на церемонии лауреата премии "Лучшая исполнительница" Тины Кароль, Джамалы, которая сейчас готовится к рождению ребенка, а также обладательницы премии за "Лучший альбом" Светланы Лободы. Но премию Светланы передали в руки ее крестницы, которая вышла на сцену за наградой.

Список победителей премии YUNA-2018:

Лучший исполнитель – Monatik

Лучшая исполнительница - Тина Кароль

Лучшая рок-группа – The Hardkiss

Лучший поп-группа – Время и Стекло

Лучшая песня – "Журавлі", The Hardkiss

Лучший альбом –H2Lo - Loboda

Лучший менеджмент - Mozgi Entertainment

Лучший дуэт – На вершине - Pianoboy и Morphom

Открытие года – Kazka

Лучшая песня - "Тает лед" - Грибы

Лучший видеоклип – Vitamin D - Monatik

Лучшее концертное шоу – Live Show Vitamin D

Ошеломил зрителей своим выступлением триумфатор премии YUNA-2018 Monatik. Певец зачитал проникновенное послание в будущее своим слушателям, в котором коснулся самых сокровенных тем – доброты, честности, умения прощать и, конечно же, любви. Он обратился к будущему, и к своим ближайшим людям.

Не обошлось на премии и без курьезов - когда Сергей Бабкин исполнял одну из своих песен с португальским гитаристом Франсисом Гойей, гитара Сергея начала ужасно фонить и дребезжать. Франсис продолжал играть вступление, а Сергей так и не смог начать петь, хотя перед этим он исполнил свой хит "Де би я" без каких-либо технических проблем. В результате Бабкин отключил свою гитару и подставил свой вокальный микрофон к струнам, а ведущий вечера Анатолий Анатолич выбежал на сцену и поработал для Бабкина микрофонной стойкой.