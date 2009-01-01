Юрий Горбунов засветил обручальное кольцо

Что касается самой Кати, то она обручальное кольцо не носит.

Юрий Горбунов Instagram

Телеведущий Юрий Горбунов косвенно подтвердил факт женитьбы на своей коллеге Кате Осадчей, о чьем романе сплетничают уже больше года.

Об этом пишет kp.ua.

На последнем снимке, опубликованном в Instagram, Горбунов засветил обручальное кольцо на безымянном пальце.

Что касается самой Кати, то она обручальное кольцо не носит, по крайней мере на фото его не видно. Сейчас Катя Осадчая находится на последних месяцах беременности — в 2017 году она во второй раз станет мамой. У телеведущей уже есть сын Илья от первого брака с народным депутатом Олегом Полищуком. Факт беременности Катя уже не скрывает, однако подробности отцовства держит в тайне.

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Напомним, Константин Меладзе показал обручальное кольцо.