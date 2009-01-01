Жену Караченцова лишили прав за "пьяную езду"

68-летнюю актрису Людмилу Поргину также оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Николай Караченцев и Людмила Поргина Instagram

Жену актера Николая Караченцова оштрафовали и лишили водительских прав.

Решение принял суд Щелковского района Московской области, передает ТАСС.

68-летнюю актрису Людмилу Поргину лишили водительских прав на полтора года, также ее оштрафовали на 30 тысяч рублей. Суд признал, что супруга актера села за машину нетрезвая, о чем стало известно после аварии в конце февраля.

Женщина была за рулем в момент аварии в Московской области 27 февраля. Внедорожник Toyota Highlander, в которой находился ее муж, родственница Эльза Ивлева и медсестра Наталья Сергеева, опрокинулась на бок, столкнувшись с "Газелью". Звездная семья ехала в кино.

Актера отвезли в больницу, врачи говорили о черепно-мозговой травме, сейчас его уже выписали. Друг Караченцова говорил, что актер не был пристегнут и у него было сотрясение мозга.

По результатам экспертизы, в момент в крови у Людмилы Поргиной нашли 0,35 промилле алкоголя.

12 лет назад, 28 февраля 2005 года, Николай Караченцов также попал в аварию. Он получил черепно-мозговую травму, 26 дней пролежал в коме и перестал говорить.

Напомним, актриса Миша Бартон на грузовике врезалась в дом.