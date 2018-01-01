Знаменитый диджей Боб Синклер угодил в базу "Миротворца"

Авторы ресурса обвиняют знаменитость в пособничестве пророссийским террористам.

Боб Синклер instagram.com/bobsinclar

Известный французский диджей Боб Синклер (настоящее имя - Кристоф Ле Фриан) загремел в базу "Миротворца"

"Пособник русских террористов и оккупантов. Участие в попытках легализации террористических организаций ЛНР и ДНР", - написано в разделе "Чистилище" на сайте "Миротворца".

Причина занесения в "черный список" в том, что знаменитость на концерте в московском клубе "Сохо" спрятался от проверки полиции под видом "диджея из ЛНР". У Синклера были документы незаконных вооруженных формирований, и он выступал без деловой визы, чтобы не платить налоги.

Ранее Константин Хабенский попал в базу "Миротворца".

Подписывайтесь на наш канал в Telegram