Уроженца Украины Гошу Куценко отправили в "Чистилище" "Миротворца"

Известный российский актер Гоша Куценко, родившийся в Запорожье, а школу окончивший во Львове, загремел в базу "Миротворца".

По информации "Миротворца", актер вместе с группой иностранных граждан пытался проникнуть в аннексированный Крым.

Помимо этого Куценко обвинили в участии в пропагандистских мероприятиях страны-агрессора и попытки легализации аннексии полуострова.

Сам Куценко активно участвует в фильмах, съемки которых проходят в аннексированном Крыму: например, в кинолентах "Балканский рубеж" и "Каникулы президента".

Ранее одиозный нардеп Евгений Мураев попал в базу "Миротворца". Авторы ресурса обвиняют политика в пособничестве пророссийским террористам.

Также экс-солистка "Тату" угодила в базу "Миротворца" из-за концерта в оккупированном Луганске.

Кроме того, "Миротворец" добавил в свою базу знаменитую телеведущую. В "чистилище" Киселева попала за присутствие на российских выборах в аннексированном Крыму.