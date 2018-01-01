Звезда "Отчаянных домохозяек" родила в 43 года

Ева Лонгория подарила мужу сына.

Ева Лонгория впервые стала мамой Instagram

Американская актриса Ева Лонгория , наиболее известная по роли Габриэль Солис в телесериале "Отчаянные домохозяйки", впервые стала мамой.

19 июня актриса родила для своего мужа Хосе Бастона сына, которого назвали Сантьяго Энрике Бастон. Этой новостью эксклюзивно поделился испанский HOLA!, который опубликовал первое фото новоиспеченной мамы с ребенком.

"Мы так благодарны за такой чудесный подарок", - заявили счастливые родители.

Сына назвали Сантьяго Энрике Бастон Фото: us.hola.com

Роды прошли в знаменитом медицинском центре Cedars-Sinai, в котором рожают почти все знаменитости такого уровня.

Для Евы лонгории – это первый ребенок, а вот для ее мужа Хосе Бастона, президента крупнейшей медиакомпании Латинской Америки - Grupo Televisa, это четвертый ребенок. У него есть трое детей от предыдущего брака с Натальей Есперон.

Ранее Ева Лонгория получила диплом доктора наук.

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