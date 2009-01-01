Банда "Гиви" несет огромные потери: в "Сомали" уничтожено почти половина боевиков

Батальон должен быть укомплектован 500 боевиками, но фактически подразделение насчитывает 285 человек.

Боевик из батальона "Сомали" Скриншот

на территории гостиницы "Прага" боевики "отдельного полка спецназа" МВД получают военную форму российского образца и обувь, ввезенные из РФ с последней партией "гуманитарки".

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

А тем временем, по данным военного эксперта, после ликвидации главаря бандформирования "Сомали" Михаил Толстых ("Гиви") и назначения командиром Егора Волчкова ("Сынок") наблюдается резкое ухудшение в обеспечении и доукомплектовании данного подразделения (входит в состав "1-го АК ДНР"), несущего потери в ходе боевых действий.

Так, фиксируется острый некомплект личного состава: по штату батальон должен быть укомплектован 500 боевиками, фактически же подразделение насчитывает на данный момент 285 человек. Резко ухудшилось и материально-техническое обеспечение: боевики жалуются, что батальон теперь обеспечивается "по остаточному принципу", добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что "Гиви" был уничтожен в Донецке 8 февраля. СМИ писали, что он ликвидирован в результате взрыва, прогремевшего на базе банды "Сомали".