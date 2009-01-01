Банда "Гиви" несет огромные потери: в "Сомали" уничтожено почти половина боевиков

Батальон должен быть укомплектован 500 боевиками, но фактически подразделение насчитывает 285 человек.
Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.
А тем временем, по данным военного эксперта, после ликвидации главаря бандформирования "Сомали" Михаил Толстых ("Гиви") и назначения командиром Егора Волчкова ("Сынок") наблюдается резкое ухудшение в обеспечении и доукомплектовании данного подразделения (входит в состав "1-го АК ДНР"), несущего потери в ходе боевых действий.
Так, фиксируется острый некомплект личного состава: по штату батальон должен быть укомплектован 500 боевиками, фактически же подразделение насчитывает на данный момент 285 человек. Резко ухудшилось и материально-техническое обеспечение: боевики жалуются, что батальон теперь обеспечивается "по остаточному принципу", добавил координатор "Информсопротивления".
Ранее "Главред" сообщал, что "Гиви" был уничтожен в Донецке 8 февраля. СМИ писали, что он ликвидирован в результате взрыва, прогремевшего на базе банды "Сомали".