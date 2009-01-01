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Банда "Гиви" несет огромные потери: в "Сомали" уничтожено почти половина боевиков

Сегодня, 10:14

Батальон должен быть укомплектован 500 боевиками, но фактически подразделение насчитывает 285 человек.

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Боевик из батальона "Сомали" Скриншот
В оккупированном боевиками ДНР и российскими военными Донецке на территории гостиницы "Прага" боевики "отдельного полка спецназа" МВД получают военную форму российского образца и обувь, ввезенные из РФ с последней партией "гуманитарки".

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

А тем временем, по данным военного эксперта, после ликвидации главаря бандформирования "Сомали" Михаил Толстых ("Гиви") и назначения командиром Егора Волчкова ("Сынок") наблюдается резкое ухудшение в обеспечении и доукомплектовании данного подразделения (входит в состав "1-го АК ДНР"), несущего потери в ходе боевых действий.

Так, фиксируется острый некомплект личного состава: по штату батальон должен быть укомплектован 500 боевиками, фактически же подразделение насчитывает на данный момент 285 человек. Резко ухудшилось и материально-техническое обеспечение: боевики жалуются, что батальон теперь обеспечивается "по остаточному принципу", добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что "Гиви" был уничтожен в Донецке 8 февраля. СМИ писали, что он ликвидирован в результате взрыва, прогремевшего на базе банды "Сомали".

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Тымчук, Информсопротивление, Гиви, Сомали, Волчков, Сынок,
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