Боевики ЛНР напоролись на минное поле, установленное своими саперами — разведка

В частях и подразделениях 2 АК (Луганск) ВС РФ отмечается отсутствие взаимодействия между подразделениями.
Об этом идет речь в сводке Главного управления разведки Минобороны, опубликованной в Facebook.
"В частях и подразделениях 2 АК (Луганск) ВС РФ отмечается отсутствие взаимодействия между подразделениями. 7 января с.г. военнослужащие 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ при выдвижении на боевые позиции попали на минное поле, которое накануне было установлен саперами этой же бригады", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе зреют бунты против российских оккупантов.