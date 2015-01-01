Боевики ЛНР напоролись на минное поле, установленное своими саперами — разведка

В частях и подразделениях 2 АК (Луганск) ВС РФ отмечается отсутствие взаимодействия между подразделениями.

Боевики ЛНР напоролись на минное поле Reuters

На оккупированной территории Донбасса в связи с неудовлетворительными условиями материального и продовольственного обеспечения среди боевиков 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1 АК (Донецк) ВС РФ отмечаются случаи открытого неповиновения и недовольство условиями службы.

Об этом идет речь в сводке Главного управления разведки Минобороны, опубликованной в Facebook.

"В частях и подразделениях 2 АК (Луганск) ВС РФ отмечается отсутствие взаимодействия между подразделениями. 7 января с.г. военнослужащие 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ при выдвижении на боевые позиции попали на минное поле, которое накануне было установлен саперами этой же бригады", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе зреют бунты против российских оккупантов.