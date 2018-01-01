Что можно делать в праздник Теплого Алексея

Считается, что хорошая погода в этот день предвещает богатый урожай.

Теплый Алексей. Икона Фото из открытых источников

30 марта отмечается День святого Алексия, человека Божия. В этот день православные чтят память преподобного Алексия.

Теплый Алексей: история праздника

Алексий родился в конце IV века в очень знатной римской семье.

Однажды, когда он был в храме, ему привиделось, как его мать хоронят. И ему захотелось вымолить ее жизнь у Господа. Он отрекся от всех благо и даже от родного дома, покинув его в день своей свадьбы. Родители и невеста не поняли, что произошло и куда он отправился.

Алексий 17 лет провел при храме Пресвятой Богородицы в городе Эдессе. Там он каждую ночь молился, а днем просил милостыню.

Со временем люди заметили, что Алексий – это человек Божий и стали почитать его. Затем преподробный тайно покинул город.

Вернувшись в родной дом, он не открылся своим родным, а прикинулся нищим. Родители не узнали сына. Однако его отец был очень добрым человеком, поэтому он приютил Алексия, поселив его в сарае, а кормить его приказал едой со своего стола. Но Алексий ел лишь хлеб и воду и продолжал молиться каждую ночь. Так Алексий прожил еще семнадцать лет.

А когда преподобный почувствовал, что приближается час его смерти, он написал о своей жизни. Так мир узнал святого Алексия, человека Божия.

Теплого Алексея: что можно делать и что нельзя

В этот день святому Алексию молятся о теплой погоде и хорошем урожае.

Есть народная традиция на Алексея Теплого собирать березовый сок. Из него потом готовят целебный напиток с добавлением меда и пряностей. Считается, что такой напиток придает сил и энергии. Также 302 марта собирают березовые почки, используя затем для приготовления заживляющих бальзамов, настоек и мазей.

Мужчины обычно в этот день ходят на рыбалку или охоту, женщины – собирают талую воду, ведь она обладает особыми свойствами (в этой воде моют голову или стирают), дети – запускают кораблики.

Работать в этот день было не принято, кроме как готовить инвентарь к полевой страде.

В южных областях на Теплого Алексея достают пчелиные ульи, а также сеют овес и ячмень. Кроме того, 30 марта достают для проращивания картофель.

Теплого Алексея: приметы

Считается, что хорошая погода в этот день предвещает богатый урожай, а много талой воды на улицах –не только хороший урожай, но и достаток сена.

Если на Алексея Теплого пчелы вылетят из улья, то сбор меда будет хорошим.

А вот собираться в дальнюю дорогу на Алексея Теплого не нужно, если праздник выпадет на понедельник, иначе можно навлечь на себя неудачу.