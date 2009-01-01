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Дело банды "Белые львы". В Кропивницком суд избрал меру пресечения 8 обвиняемым

Сегодня, 20:36

Из четырех несовершеннолетних участников "Белых львов" двое переданы под надзор родителей.

Банда, Белые львы, Кропивницкий
Задержание банды "Белые львы" Пресс-центр СБУ
В Кропивницком восьми членам банды "Белые львы", которая под видом борьбы с педофилией совершала грабежи, разбои и вымогательства, избраны меры пресечения.

Кроме того, установлены личности еще двух причастных к деятельности преступной группировки, сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области.

"На сегодняшний день меры пресечения уже избраны восьми членам группировки. Так, по ходатайству следственного отдела прокуратуры области четырем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога, еще одному — домашний арест", — говорится в сообщении.

Из четырех несовершеннолетних участников "Белых львов" двое переданы под надзор родителей, одному избрана мера пресечения в виде домашнего ареста; ходатайство следователя относительно последнего несовершеннолетнего подозреваемого находится на рассмотрении суда.

Еще двум лицам, причастным к деятельности преступной группы, сообщено о подозрении по ч.3 ст.189 (вымогательство, сопряженное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно избрания им мер пресечения. Информируют, что прокуратура будет настаивать на домашнем аресте.

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Кропивницкий, СБУ, банда, разбои, белые львы
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