Дело банды "Белые львы". В Кропивницком суд избрал меру пресечения 8 обвиняемым

Из четырех несовершеннолетних участников "Белых львов" двое переданы под надзор родителей.
Кроме того, установлены личности еще двух причастных к деятельности преступной группировки, сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области.
"На сегодняшний день меры пресечения уже избраны восьми членам группировки. Так, по ходатайству следственного отдела прокуратуры области четырем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога, еще одному — домашний арест", — говорится в сообщении.
Из четырех несовершеннолетних участников "Белых львов" двое переданы под надзор родителей, одному избрана мера пресечения в виде домашнего ареста; ходатайство следователя относительно последнего несовершеннолетнего подозреваемого находится на рассмотрении суда.
Еще двум лицам, причастным к деятельности преступной группы, сообщено о подозрении по ч.3 ст.189 (вымогательство, сопряженное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно избрания им мер пресечения. Информируют, что прокуратура будет настаивать на домашнем аресте.
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