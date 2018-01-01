Диетолог рассказала, как приготовить картофель с максимальной пользой

В первую очередь эксперт обратила внимание, что желающие похудеть абсолютно зря отказываются от картошки.
Как ее приготовить с максимальной пользой, объяснила диетолог Лора Филиппова.
В первую очередь эксперт обратила внимание, что желающие похудеть абсолютно зря отказываются от картошки. "Картофель – источник полезных витаминов и клетчатки. И она отнюдь не такая высококалорийная, как многие читают", – рассказала Филиппова.
Так, к примеру, 100 г сваренной в "мундире" картошки содержат 86 калорий. Для сравнения: в 100 г гречки – почти 100 калорий.
Что касается неполезной картошки, то к таковой относится картофель жареный, фри и чипсы. Также к неполезным блюдам из картофеля диетолог отнесла "пюре" со сливочным маслом и молоком.
О "правильных", полезных способах приготовления картофеля смотрите в сюжете:
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