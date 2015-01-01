Для сатаны в Кремле 2017 год может оказаться роковым и низвергнуть его в его ад — астролог

Амбициями Путина является восстановление границ дореволюционной Российской империи, говорит Росс.
Об этом астролог Влад Росс рассказал на чате в "Главреде", говоря о гороскопе президента РФ Владимира Путина.
"Однако для этого Антихриста 2017 год, год Верблюда, может оказаться роковым и полностью низвергнуть его в его ад", — считает он.
Амбициями Путина является восстановление границ дореволюционной Российской империи, куда были включены не только Украина, но и Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, и на этом он не остановится, но дни его, видимо, сочтены на посту во власти, говорит астролог.
"Будем молить Господа Бога об этом. Поставьте свечку об этом на Рождество 2017 года и тем самым способствуйте ниспровержению темных сил и военных действий на территории Украины", — добавил Росс.
Напомним, ранее астролог намекнул, что в 2017 Россию ожидает "дворцовый переворот".