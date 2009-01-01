Духовные скрепы. В РФ родители поздравили сына танцем стриптизерши: видео

"Высокоморальная" российская семья решила поздравить своего члена с юбилеем

Скриншот из видео

В российском городе Курск родители заказали сыну в качестве подарка на 20-летие танец стриптизерши.

Соответствующий видеоролик опубликован на портале YouTube.

В записи видно, как в комнату входит стриптизерша, одетая в стилизованную полицейскую форму. Она начинает "обхаживать" именинника, сидяшего на стуле с повязкой на глазах. В процессе танца девушка раздевается до нижнего белья. Еще в кадре можно увидеть предполагаемого отца семейства, лежащего на диване в полуголом виде. За кадром остальные члены семьи советуют парню "не стесняться".

Напомним, ранее сообщалось о том, что молодой любовник станцевал для певицы Мэрайи Кэри стриптиз.