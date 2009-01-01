"Фильтрация" для ОБСЕ. Морпехи ДНР скрывают от наблюдателей переброску артиллерии

Наблюдателям ОБСЕ ограничили допуск в "определённые районы"

Артиллерия боевиков antimaydan.info

Наоккупанты проводят "фильтрационные мероприятия", включающие в себя недопуск наблюдателей ОБСЕ в "определённые районы".

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, такой приказ командование террористов отдало боевикам 9-го отдельного мотострелкового полка морской пехоты 1-го "армейского корпуса" ДНР.

Эти действия связаны с массовой передислокацией (сменой позиций) артиллерийских средств противника, размещённых на данном направлении, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что под Мариуполем засекли новые артиллерийские позиции боевиков.