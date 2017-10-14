Под Докучаевском боевики зарываются в землю — пригнали бульдозер и землеройную машину

В районе оккупированного боевиками и российскими военными Докучаевска Донецкой области террористы ведут активные роботы по инженерному дооборудованию своих позиций.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в районе Старой колонии фиксировался экскаватор, а также другая инженерная техника (бульдозер и полковая землеройная машина ПЗМ) — на северной окраине города. По предварительным данным, затем данная инженерная техника будет переброшена на Ясное (поселок на линии разграничения, в нескольких километрах к северу от Докучаевска) для проведения инженерных работ в районе промзоны на северо-западной окраине этого населенного пункта.

На приморском направлении севернее Безыменного (на Ветряках) фиксируются новые артиллерийские позиции оккупантов — 4-х орудийная батарея 122-мм пушек-гаубиц типа Д-30. Отмечается движение грузового транспорта между самим посёлком и Ветряками.

Восточнее Заиченко фиксировались 4 единицы 122-мм САУ типа 2С1 "Гвоздика" (замаскированы и рассредоточены), добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что плотным ответным огнем, под Докучаевском силы АТО заставили боевиков заткнуться.