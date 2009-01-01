ФСБ вербует "казаков" на войну в Сирии, а горняков зовут в "армию" ЛНР

"Казакам" сулят зарплату в 300 тыс. рублей.

Казаки, илюстрация vostok.dozor.com.ua/

Агенты ФСБ РФ на Донбассе продолжает вести активную работу по привлечению боевиков ЛНР из числа местных жителей к

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, представители ОО "Союз добровольцев Донбасса" (главарь — Александр Бородай) и "Союз казаков — воинов России и Зарубежья" (главарь – депутат Госдумы РФ В.Водолацкий, представитель на Донбассе — В.Лисицын) проводят соответствующую агитацию среди членов "казачьих формирований" в ЛНР, предлагая высокую оплату (порядка 300 тыс. рублей) за участие в боевых действиях в Сирии.

А тем временем на угольных предприятиях "ДТЭК Свердловантрацит" на оккупированной территории Луганской обл. (Должанск, бывший Свердловск) начато проведение агитационной кампании по вербовке в ряды "народной милиции" ЛНР.

Администрация предприятий обязывает работников мужского пола посетить "военкоматы" для дальнейшего прохождения полевых сборов и отбора "кандидатов" (с выплатой заработной платы в размере 1 тыс. рублей в день) и зачисления по их результатам в состав подразделений российско-террористических войск, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что боевики боятся лишиться пушечного мяса: запрещают парням выезд из ЛДНР, пугают и заводят уголовные дела.