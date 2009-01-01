Истории бойцов АТО. Когда каждый прожитый день — подарок

Проснулся утром — спасибо, уснул вечером — тоже спасибо.

Кому-то из бойцов АТО каждый прожитый день — подарок Reuters

— Я устал. Устал бороться, что-то доказывать. Устал просить и устал от того, чтобы меня просили. Я устал от шумных компаний, где все в общем-то безразличны друг другу, устал от отсутствия целей, а еще больше от отсутствия желания что-либо делать.

Мои дети давным-давно уехали в Голландию вместе с женой. Она сначала как бы брата проведывать ездила, даже меня брала пару раз. Я удостоверился, что там на самом деле брат, ну и отпустил ее. А потом и детей. Они потом каким-то уже не совсем родственником обзавелись, а я так и остался дома. Мне дочка почти каждый день звонила, чтобы приезжал, но я не схотел. Да знаю, что нет такого слова, но мне почему-то ужасно хочется его произносить.

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За несколько лет моя ежедневная связь стала сначала еженедельной, а потом ежемесячной. Позже в быту появился скайп и я смотрел на мордаху темнокожего младенца, которого звали я не расслышал как, а являлся он, оказывается, моим внуком. Мне сорок четыре. Рановато, конечно, начал. Еще мне рассказали, что сын каким-то волонтером от посольства в Африку уехал. Вот что ты поделаешь, лишь бы не заболел. А то помню наши с завода когда-то в Индию ездили, так там столько болячек страшных было, что ужас один. Африка — не Индия, но, по-моему, еще хуже.

Как же малого зовут? Ну не Абдурахман же, правда? А жена таки именно с братом кафешку организовала, причем очень даже интеллигентную. Не трава.))) А то вот про Голландию рассказываешь мужикам, а все сразу про марихуану думают. Раз даже меня позвали в гости. Но я не поехал. Какой-то чужой и ненужный я им. И даже "Адурахману". Приедет тут. Слесарь с мозолистыми руками. Потом. В другой раз может. Тем более меня призвали.

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А, если честно, то я сам ушел. Продал кое-какое ненужное имущество, велик сына, даже старый новый унитаз, который стоял уже лет двадцать в подвале в ожидании ремонта. Ох уж это накопительство. Смотрю и диву даюсь! Зато берцы шикарные приобрел и кое-что еще, не буду сильно распространяться, а то засмеете. В общем стало мне не то слово, как не скучно. Каждый день — подарок. А может это и правильные ощущения, чтобы жизнь послаще казалась. Проснулся утром — спасибо, уснул вечером — тоже спасибо. И постель у меня — каремат, и вон в засаду недавно попал, да так, что еле ноги унес.

По вечерам в Интернете дочка фотки все шлет и шлет. И я рассматриваю своего веселого интернационального внучка, который уже даже стены разрисовывает, вот время бежит. Рембрандт растет! Только я не сказал, что в армии. Зачем им переживать? Еще подумают, что умереть могу, расстроятся. Пусть запомнят меня таким, каким был. Не всегда добрым, еще реже внимательным, каким-то бесшабашным, иногда с похмелья или в компании друзей. Хотя мне иногда кажется, что мы обязательно увидимся. В их далекой загранице или в моей крошечной квартирке. Если будет к месту, то расскажу о себе. Надеюсь, что поймут. Уверен в этом.

. . .

Да, совсем забыл, внука же Александром зовут!

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P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.

Так родился сборник рассказов "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите ее в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.

А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.