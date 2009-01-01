Истории бойцов АТО. Почему "танкист" семью позорил

Неделю назад с девушкой познакомился, а она — из многодетной семьи.

Ремонт танков, иллюстрация УНИАН

Странно так. Иногда смотрю на себя со стороны и совсем этот облик мне не нравится. Вроде бы достойный человек, не совсем глупый. Да, образование, конечно, хотелось бы высшее, но тут пока не срослось. Родителям денег не хватило, а мне, похоже, ума и настойчивости. Платить просто за то, чтобы я ходил пиво пить, никто не собирался. А озвучить свое желание я так и не решился.

Ровно в пятом классе решено было стать танкистом. Моя глуховатая бабка спросила: "Таксистом?" На что я только махнул рукой. Ее третий муж был таксистом и в свое время неплохо зарабатывал, приторговывая из-под сиденья бутылкой-другой водки всем жаждущим "догнаться". Ладно, это их. Любовное, можно сказать. В итоге таксистом я несколько лет побыл, а потом и в танкисты попал. Вернее, в ремонтники. Двигатели чинить. А это, как известно, не передовая. Поэтому приехал я к вам не ранение, а гайморит лечить. Холодно в ангарах очень и спим в палатках.

Никогда не думал, что без своего угла так тяжко. Один мой сосед молитвы читает всю ночь, причем не про себя. Сначала я думал, он нас сбережет таким образом, а теперь вот кажется, что я его и убью ненароком. Второй, почти дед, храпит, как крокодил. Хотя они, по-моему, не храпят. Мне просто хочется взять скотч и учинить расправу. Кажется, что когда весна придет, то уже полегче будет, как-нибудь свою кровожадность усмирю, тем более можно будет не у буржуйки вечерами сидеть, а на травке. Скорей бы она уже появилась. Зеленая. Правда, здесь совсем не такая, как дома. Выгорает быстро. Второй год наблюдать буду.

Кстати, не на передке я, потому что инвалид. Только в рембате разрешили остаться. Дом где? В Волынской области. И семья вся там. Когда у брата свадьба была, то одной родни человек сто гуляло. Да плюс друзья. У нас положено так праздники отмечать. Хотите секрет? А мне так не нравится. Вам говорю, а дома даже заикнуться о таком нельзя. Скажут, что семью позорю. Мне бы не хотелось никому неудобства причинять, поэтому жениться пока не собираюсь. Никак мне не понять, почему я должен быть счастлив от одного вида троюродной тетки моего дяди, уехавшего лет двадцать назад за границу.

— Мне душ откроют? Как думаете? Искупаться очень хочу.

— Почему нет?

— Поздно ведь.

— Хоть за это не переживайте.

А не нравлюсь я себе по многим причинам. Во-первых, за неуверенность в себе какую-то особую, непобедимую. Мне кажется, что все, что я делаю, совсем ничтожно. Не космонавт, понимаете? С другой стороны, полковник хвалит, что голова на месте. Но уверенность почему-то с места не сдвигается. Неделю назад с девушкой познакомился, а она из многодетной семьи. Снова засада. Миллион родственников.

— Я раньше редко в уныние впадал. А теперь совсем часто. Вчера даже слезы выступили.

— Повод какой-то был?

— Не знаю уже, что сказать. Голова, наверное, болела. И танки. Танки я просто ремонтирую.

P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.

Так родились сборники рассказов "Наши. Путевые заметки 2.0" и "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите их в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.

А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.