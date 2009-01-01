Из Украины выдворили очередного российского "коронованного" вора, опубликовано видео допроса

Преступная деятельность бандитов имеет транснациональный характер.

Из Украины выдворен очередной "коронованный" вор Скриншот

С территории Украины сотрудниками Национальной полиции выдворен очередной "коронованный" вор

Об этом сообщил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

"Несколько дней назад не успели выдворить из нашей страны "туриста-путешественника" гражданина Казахстана, "вора в законе" по прозвищу "Леха Семипалатинский", как вскоре еще один "турист", теперь уже или сам "вор в законе" по кличке "Хусейн слепой", или действительно его брат-близнец "Хасан", гражданин РФ, прибыл к нам из Вены с "деловой поездкой", — отметил он.

Аброськин уточнил, что преступная деятельность этих граждан имеет транснациональный характер.

Вместе с тем, по данным полиции, в настоящее время на территории Украины остается где-то около 25-29 "воров в законе". Большинство из них — выходцы РФ, Грузии, Абхазии, Осетии.

Facebook Вячеслава Аброскина

Напомним, ранее сообщалось, что в "Борисполе" поймали российского "вора в законе".

Фото и видео: Фейсбук В.Аброськина.