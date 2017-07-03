В Николаеве задержан местный криминальный авторитет, требовал очень крупную взятку

В понедельник, 3 июля, в Николаеве силовики задержали местного криминального авторитета по прозвищу "Наум" за требование очень крупной взятки.

Об этом глава Николаевской областной госадминистрации Алексей Савченко написал в Facebook.

По его данным, злоумышленник долгое время "пользовался своими связями, в том числе и в некоторых властных кабинетах, оказывал давление на николаевский бизнес".

"… оперативники СБУ за вымогательство взятки в особо крупных размерах задержали местного криминального авторитета по прозвищу "Наум", — отметил чиновник.

Ранее сообщалось, что из Украины выдворили криминального авторитета — гражданина одной из стран Закавказья, который приехал в нашу страну в начале 2017 года, и хотел создать банду.