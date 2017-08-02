Работал на ФСБ. В "Борисполе" поймали российского "вора в законе", опубликовано видео

В аэропорту "Борисполь" был задержан уголовный авторитет с поддельным паспортом гражданина Украины.

Об этом первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил в Facebook.

Он отметил: " Сегодня полицией Киева в аэропорт "Борисполь" был задержан российский "вор в законе" по прозвищу "Пецо". Об этом преступнике известно, что за "службу в ФСБ" вместо 22 лет лишения свободы он получил "бонус" и отбыл наказание лишь два года.

В аэропорту этот "дедушка" предъявил поддельный паспорт гражданина Украины.

Этого уже в солидном возрасте "мужика" больше всего разозлила ситуация с "паспортом", потому что его "друзья" в Украине "гарантировали" ему встречу и предоставили ему этот псевдодокумент. Думаю, что преступным "решалам" Николаевщины надо задуматься и проникнуться своим будущим".

Аброськин продолжил: "Анализируя информацию, полученную во время службы в Донецкой области, когда задерживали преступников из оккупированной территории, а теперь уже сопоставляя информацию, которую получаю из мирных областей Украины, могу только еще раз сказать, что российским преступным авторитетам и так называемым карманным "ворам в законе", приблудам на службе ФСБ России, поставлена задача своими действиями дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Это взрывы, убийства, разбойные нападения и т.д. - все то, что приведет к разочарованию наших граждан в правоохранительных органах и государственной власти.

Чтобы предотвратить это разгул произвола мы будем делать все, чтобы эти старые люди со сомнительным званием "воры в законе", которые по совместительству еще являются агентами ФСБ, оставались на длительное время в наших тюрьмах, если нарушили закон в нашей стране или же возвращались к своим хозяевам, они более необходимы".

Напомним, ранее в Николаеве суд арестовал криминального авторитета.

Фото, видео: Фейсбук В.Аброськина.