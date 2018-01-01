Как выйти из поста без вреда для здоровья, и не переесть на Пасху: простые правила

Пасхальный праздничный стол - настоящее испытание для желудка, особенно после поста.



Пасхальный праздничный стол - настоящее испытание для желудка, особенно после поста Фото: unn.com.ua

Семь недель поста - это своеобразная сложная диета, которая значительно влияет на организм.Важный момент – выход из Великого поста, нужно крайне осторожно менять стиль питания, чтобы Пасха не сталf настоящим испытанием для вашего желудка. По мнению специалистов, если не соблюдать правил, можно легко схватить панкреатит или другие болезни пищеварительной системы.

Перед трапезой советуют выпить два стакана теплой воды. Благодаря этому желудок немного успокоится, что спасет и от головокружения, и притупит чувство голода.

Правило 1. Употреблять пищу небольшими порциями, по принципу "не ешь, а понадкусывай".

Правило 2. К мясу нужно возвращаться постепенно. Максимальная порция мяса не должна превышать 200 граммов, лучше приготовить рыбу, а яйцо съесть одно.

Читайте также: Пасха-2018: традиции украинского народа и что нельзя делать в этот день.

Правило 3. Быть осторожными с употреблением алкоголя. На Пасху, если возможно, не стоит пить вообще, однако можно ограничиться символическим глотком красного вина.

Правило 4. Не фокусироваться на еде. Не проводите много времени за столом, лучше пообщайтесь с близкими, насладитесь прогулкой.

Правило 5. Если же переедания не удалось избежать, на следующий день пейте много воды.

Также чтобы не переедать, стоит приготовить разнообразные салаты, которые желудок воспримет легче, чем мясо и хлебобулочные изделия.

Полностью отказываться от десерта не стоит - из сладкого достаточно традиционной выпечки или творожной пасхи, и в небольших количествах.

Советуем также прочесть, как правильно поздравить с Пасхой: красивые поздравления на словах и в картинках.