"Киборг" считает, что украинской стороне не было смысла ликвидировать "Гиви"

Командир банды "Сомали", в идеале, должен был пройти по всему нашему Уголовному кодексу, считает Кузьминых.
Об этом воин рассказал в эфире Громадського.
В то же время боец считает, что убитый, "в идеале, должен был пройти по всему нашему Уголовному кодексу".
"Уничтожать такого руководителя нет смысла. В качестве свидетеля он был бы нужен… сидя на скамье подсудимых, он бы открыл глаза этому миру на многие вещи", — отметил собеседник журналистов.
По словам "киборга", для украинской стороны "Гиви" не очень талантливый военный руководитель. Также Кузьминых считает, что командир незаконного вооруженного формирования "погиб в "разборках" своих бандитских, в устранении свидетелей".
Ранее нардеп, первый замглавы Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Семен Семенченко писал, что Михаила Толстых убрала ФСБ России. Ознакомиться с мнением политика можно здесь.