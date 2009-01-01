"Киборг" считает, что украинской стороне не было смысла ликвидировать "Гиви"

Командир банды "Сомали", в идеале, должен был пройти по всему нашему Уголовному кодексу, считает Кузьминых.

Михаил Толстых ("Гиви") Скриншот видео с youtube.com

Защитник донецкого аэропорта (их называют "киборгами")заявил, что украинской стороне не было смысла уничтожать командира банды "Сомали" самопровозглашенной ДНР(прозвище "Гиви"), поскольку он был бы нужен в качестве свидетеля преступлений.

Об этом воин рассказал в эфире Громадського.

В то же время боец считает, что убитый, "в идеале, должен был пройти по всему нашему Уголовному кодексу".

"Уничтожать такого руководителя нет смысла. В качестве свидетеля он был бы нужен… сидя на скамье подсудимых, он бы открыл глаза этому миру на многие вещи", — отметил собеседник журналистов.

По словам "киборга", для украинской стороны "Гиви" не очень талантливый военный руководитель. Также Кузьминых считает, что командир незаконного вооруженного формирования "погиб в "разборках" своих бандитских, в устранении свидетелей".

Ранее нардеп, первый замглавы Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Семен Семенченко писал, что Михаила Толстых убрала ФСБ России. Ознакомиться с мнением политика можно здесь.