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"Киборг" считает, что украинской стороне не было смысла ликвидировать "Гиви"

Сегодня, 11:53

Командир банды "Сомали", в идеале, должен был пройти по всему нашему Уголовному кодексу, считает Кузьминых.

Гиви
Михаил Толстых ("Гиви") Скриншот видео с youtube.com
Защитник донецкого аэропорта (их называют "киборгами") Олег Кузьминых заявил, что украинской стороне не было смысла уничтожать командира банды "Сомали" самопровозглашенной ДНР Михаила Толстых (прозвище "Гиви"), поскольку он был бы нужен в качестве свидетеля преступлений.

Об этом воин рассказал в эфире Громадського.

В то же время боец считает, что убитый, "в идеале, должен был пройти по всему нашему Уголовному кодексу".

"Уничтожать такого руководителя нет смысла. В качестве свидетеля он был бы нужен… сидя на скамье подсудимых, он бы открыл глаза этому миру на многие вещи", — отметил собеседник журналистов.

По словам "киборга", для украинской стороны "Гиви" не очень талантливый военный руководитель. Также Кузьминых считает, что командир незаконного вооруженного формирования "погиб в "разборках" своих бандитских, в устранении свидетелей".

Ранее нардеп, первый замглавы Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Семен Семенченко писал, что Михаила Толстых убрала ФСБ России. Ознакомиться с мнением политика можно здесь.

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