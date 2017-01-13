Командирские полеты. Опубликованы яркие фото тренировки военных летчиков ВСУ

К выполнению полетов, которые прошли под руководством командира воинской части, привлекался летный состав части и летчики-инструкторы.

Опубликованы яркие фото тренировки военных летчиков Минобороны Украины

В одной из бригад тактической авиации Воздушного командования "Центр" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины , новый учебный год начался с командирских полетов.

К выполнению полетов, которые прошли под руководством командира воинской части, привлекался летный состав части и летчики-инструкторы от управления Воздушного командования "Центр", сообщает пресс-служба Минобороны.

"Основными задачами на проведенную летную смену стали отработки единой методики восстановления навыков летного состава в технике пилотирования, навигации, боевом применении днем и ночью в различных метеорологических условиях, а также поддержание достигнутого уровня тренированности и восстановления утраченных навыков по метеоусловиям", — говорится в сообщении.

Подводя предварительные итоги, командир бригады отметил слаженную работу инженерно-технического состава и подразделений обеспечения, которые несмотря на сложные метеоусловия накануне и в день проведения полетов, провели тщательную и совершенную подготовку авиационной техники, аэродрома и средств наземного обеспечения полетов.

В общем, летчики совершили 21 вылет с общим количеством налета около 12 часов. Все задания первой летной смены были выполненные отлично, что свидетельствует о высоком профессиональном уровне военных авиаторов и готовности к выполнению задач по назначению.

Напомним, в Херсонской области подразделения противовоздушной обороны оперативно-тактической группировки "Юг" совместно с подразделениями боевого обеспечения провели учения.

Фото: Минобороны.