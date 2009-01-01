Командование "армии" ДНР зажало гайки боевикам: контролирует соцсети, борется с критикой и саботажем

Руководство 1 АК ищет "скрытых врагов".

Боевики ДНР, иллюстрация ruspravda.info

Командованиеозаботилось своим реноме, упавшем до рекордно низкого уровня, поэтому решило подавить критику в зародыше.

Об этом написал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице Facebook.

По данным военного эксперта, руководство 1 АК принимает меры по предотвращению "попыток отдельных несознательных ополченцев" с подачи скрытых врагов и саботажников подрывать авторитет военного командования и руководства ДНР.

В частности, командиры подразделений 1 АК получили категорическое указание взять под полный контроль активность подчиненного личного состава в соцсетях, прекратить практику распространения боевиками постов и видеоматериалов с критикой командования и руководства ДНР, добавил координатор "Информсопротивления".

Неделей ранее "Главред" сообщал, что в рядах боевиков ДНР ищут "зраду" — проверяют мобильники, читают СМСки.