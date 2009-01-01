Крушение самолета на Черниговщине: погиб пилот, который охотился на дроны в зоне АТО

С летчиком попрощались на Житомирщине, там он родился.

Обломки самолета Cessna 172, иллюстрация cheline.com.ua

В Черниговской области за штурвалом упавшего легкого самолета Cessna 172 был пилот-конструктор Богдан Хмара, он принимал участие ви там охотился на вражеские дроны, с погибшим попрощились в Житомирской области — там он родился.

Об этом пишет ТСН.

Издание уточнило, что летчик тестировал борт после регламентных работ.

"Двигатель воздушного судна отказал прямо над дачным массивом, самолет стал неуправляемым, но пилот сделал все, что мог, чтобы отвести машину от домов", — отметили журналисты.

По словам очевидца крушения самолета Юрия Поддубного, "он на правое крыло заваливался, а затем, чтобы в дом не врезаться, крен сделал". Местные жители еще до приезда спасательной бригады пытались вытащить пилота из кабины, но через сильный жар не смогли.

Что пошло не так с последним полетом мастера — теперь пытаются выяснить его друзья и коллеги. В полиции назначили ряд экспертиз, исследуют остатки самолета, а также допрашивают свидетелей.

"Пилот проверял двигатель самолета на максимальных оборотах в статическом положении. Почему он принял решение взлететь без сообщений, без разрешения — это уже будет проверяться в ходе следствия", — сказал спикер ГУ Нацполиции в Черниговской области Сергей Брыль.

На Житомирщине, где родился летчик, на местном аэродроме до сих пор стоит легкомоторный самолет, на котором Хмара летал в зоне АТО. Он служил в разведроте 53-й бригады (отдельная механизированная бригада ВСУ — Ред.) и прямо в небе устраивал охоту на вражеские дроны, которые рассекречивали позиции наших войск.

"Это было его собственное изобретение — летчик научился сбивать беспилотники из дробовика. В последнее время Богдан работал над самолетом, который мог бы очень быстро разгоняться и подниматься в небо с очень короткой взлетной полосы", — говорится в статье.

Напомним, 26 мая стало известно, что в Черниговской области в районе аэродрома "Певцы" разбился самолет Cessna 172, пилот погиб. Узнать больше о трагедии можно здесь.

Видео: ТСН