Крымский татарин рассказал, как российские силовики его били и пытали электротоком

Параламова сильно избили, пытали электрическим током и делали нехорошие вещи, говорит адвокат.

Ренат Параламов. Скриншот

На оккупированном полуострове нашелся крымский татарин Ренат Параламов, которого 13 сентября российские спецслужбы увели в неизвестном направлении после обыска в его доме, нашелся и рассказал, что российские силовики били и пытали его электрическим током.

Об этом рассказал адвокат Маммет Мамбетов в комментарии УНИАН.

"Он позвонил с неизвестного номера и сообщил, что находится на автостанции "Восточная" в городе Симферополь. Его сильно избили, пытали электрическим током и делали нехорошие вещи", — рассказал он.

На уточняющий вопрос, находился ли Параламов в ФСБ, собеседник агентсва ответил: "Да, полиция п.Нижнегорский сообщила, что он со вчерашнего дня находился там".

Ранее адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что в полиции сказали, что Параламов находится в здании ФСБ, в то же время в главном управлении ФСБ эту информацию опровергли.

13 сентября, в крымском поселке Нижнегорский в доме Параламова прошел обыск.

"В пять утра 13 сентября через забор дома Параламова в поселке Нижнегорский перелезли восемь человек в гражданской одежде, масках и с повязками "ФСБ" на рукавах. Силовики предъявили семье бумагу и сказали, что проведут "обследование и следственные действия", — пишет Крым.Реалии.

"Мы ищем оружие, мы ищем наркотики", — передавала слова силовиков теща Парламова. После обыска они изъяли одну книгу, ноутбук жены Парламова, а мужа увезли в неизвестном направлении", — говорится в сообщении.

По его словам, Параламова увезли российские силовики, вероятно, в управление ФСБ России по Крыму в Симферополе.

Активисты сообщили, что Параламов — мусульманин, у него четверо несовершеннолетних детей, зарабатывает торговлей на рынке. Мужчина не имел судимостей. Людисобиралиподписиподтребованиемотпустить Параламова.

Российские силовые структуры прокомментировали ситуацию.

Ранее председатель Меджлиса, нардеп Рефат Чубаров считает, что, приговорив замглавы органа Ахтема Чийгоза к восьми годам лишения свободы, власти РФ пытаются в захваченном Крыму "раздавить всех крымских татар".