"Личному киллеру Кадырова", стрелявшему в Осмаева и Окуеву, грозит пожизненное — Геращенко

Он сейчас в СИЗО, дело скоро передадут в суд, отметил советник Авакова.

Артур Денисултанов (Кринари) Скриншот видео с youtube.com

Об этом заявил советник главы МВД Антон Геращенко в эфире телеканала "112", сообщает "Укринформ".

"Он сейчас в СИЗО, дело скоро передадут в суд, в течение месяца, приговор зависит от рассмотрения. Скорее всего, это будет суд присяжных, это растянется на год или больше. Его ждет пожизненное", — заявил Геращенко.

По словам Геращенко, киллер пытался убить Осмаева и Окуеву по заказу российских спецслужб.

Напомним, ранее сообщалось, что бандитом, стрелявшим в Осмаева, оказался личный киллер Кадырова.