Массовое отравление на Виннитчине: 30 человек попали в больницу

В больницу было доставлено 27 человек, среди них 2 детей.

фото: trassae95.com В Винницкой области села Гарячкивка Крыжопольского района 30 жителей отравились на свадьбе.

Как сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы, пострадавшие 14-15 октября были на свадьбе, которую праздновали в местной столовой.

На протяжении 16-17 октября в Крыжопольскую окружную больницу интенсивного лечения было госпитализировано 27 человек, в том числе 2 детей в возрасте до 15 лет. В полиции говорят о 30 пострадавших.

У всех пациентов обнаружили признаки острой кишечной инфекции. Заболевшие жаловались на повышение температуры тела до 38-39⁰С, общую слабость, рвоту и желудочное расстройство.

Полиция открыла уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением). Санкция за это правонарушение предусматривает штраф до ста необлагаемых минимумов доходов или арестом до 6 месяцев, или ограничением свободы до 3 лет.

Напомним, 10 октября, во Львовской больнице умерли два человека, которых госпитализировали из-за отравления бледной поганкой.