Во львовской больнице умерли двое людей, отравившихся грибами

В ночь на вторник, 10 октября, во Львовской областной клинической больнице (находится во Львове) умерли два человека, которых госпитализировали из-за отравления бледной поганкой.

Об этом пишет zaxid.net, ссылаясь на данные заместитель главного врача медучреждения.

В то же время издание уточнило, что скончались 59-летний мужчина из Радеховского района и 73-летняя женщина из Жидачовского.

"Они вчера были крайне тяжелые. И сегодня ночью, несмотря на всю проводимую терапию, умерли", — сказала зам главврача.

Также стало известно, что 9 октября в больницу поступила семья из трех человек со Львова, которая тоже отравилась грибами. "Женщина в реанимации, муж — в гастроэнтерологии. Ребенка госпитализировали в Западно-украинский медицинский центр", — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что во Львовской области шесть человек, в том числе 15-летний парень, отравились грибами, возможно, бледной поганкой, пять пострадавших находились в реанимации, их состояние было крайне тяжелым.