"Мировая война Полумесяца и Христа". Астролог предсказал глобальные столкновения в Крыму

Может возродиться из истории очередная русско-турецкая война, считает Росс.

Влад Росс Главред

Оккупированный Россией Крым "отвалился" от Украины и больше никогда не будет в ее составе.

Об этом астролог Влад Росс рассказал на чате в "Главреде".

"Этого не будет, сколько бы политики ни говорили, что Крым вернется, сколько бы ни били себя кулаком в грудь, в том числе наш президент, который по умолчанию в Минских договоренностях фактически презентовал то, что Крым будет в составе России", — говорит он.

"Примерно точно так же, как в операционной системе Windows браузер Internet Explorer идет по умолчанию, так и благодаря этим Минским соглашениям Крым отправляется в лоно России", — считает астролог.

"Когда разразится мировая война Полумесяца (мусульманского мира) и Христа (христианского мира), в Крыму произойдут глобальные военные действия сродни тем, которые происходят в Сирии, и на него даже сможет претендовать Турция. К счастью, Украина в этой войне не будет принимать участия. Но может возродиться из истории очередная русско-турецкая война", — добавил Росс.

Напомним, ранее астролог рассказал, когда в Украине закончится экономический кризис и наступит благосостояние.

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