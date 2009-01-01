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"Мотострелки" ЛНР обстреляли оккупированный поселок Сентяновка — разведка

Сегодня, 13:30

Боевики используют бывшие промпредприятия для тренировок личного состава.

Боевики, ЛНР, флаг, оружие, диверсант
lug-info.com
Российское оккупационное командование использует инфраструктуру бывших промышленных предприятий для проведения тренировок личного состава, что представляет угрозу жизни и здоровью местного населения.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.

"Это угрожает жизни местных жителей. 27 мая во время проведения учебных стрельб в районе н.п. Донецкий (бывший Напильниковый завод) военнослужащими 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2 АК из стрелкового оружия был обстрелян населенный пункт Сентяновка (Славяносербского района Луганской области. — Ред.)", — говорится в сообщении ГУР.

Напомним, 28 мая боевики обстреляли Красногоровку Донецкой области, повреждено здание больницы, горела школа, несколько снарядов упало в жилом секторе. Пострадали 8 мирных жителей. 

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ГУР, разведка, мотострелки, алчевск, 2АК, обстрел, Сентяновка
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