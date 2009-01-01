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На Волыни суд дал сепаратисту пять лет тюрьмы

Сегодня, 19:54

33-летнего волынянина признал виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Суд
Суд дал сепаратисту пять лет тюрьмы Світ 24
Жителя Нововолынска, Волынской области, приговорили к пяти годам лишения свободы за сепаратистские призывы.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы прокуратуры Волынской области.

Нововолынский городской суд 19 января 2017 г. признал 33-летнего волынянина виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и нарушении равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности.

Эти преступления житель Нововолынска совершил, распространяя в социальных сетях материалы с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины, разжиганием национальной вражды и ненависти, унижением национальной чести и достоинства.

В судебном заседании подсудимый свою вину в содеянном признал полностью и искренне раскаялся.

Согласно приговору суда мужчине назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с установлением трехлетнего испытательного срока.

Напомним, в Херсоне боевику ДНР суд дал 9 лет тюрьмы.

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Волынь, прокуратура, сепаратизм, тюрьма
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