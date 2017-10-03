На Закарпатье со школы сняли флаг Венгрии — СМИ

По словам директора школы, именно "сотрудники СБУ" сняли флаг и герб Венгрии и текст гимна якобы из-за нарушения законодательства.

На Закарпатье со школы для нацмепншинств селе Соломоново сняли национальные флаг и герб Венгрии после того, как ее посетили якобы сотрудники СБУ.

Об этом сообщает интернет-издание венгров Закарпатья karpataljalap.net.

Как пишет издание, 3 октября в школу наведались три человека, представившихся сотрудниками СБУ. Они и до этого якобы приходили в мае в учебное заведение под предлогом расследования по факту "распространения сепаратистских идей" некоторыми педагогами.

По словам директора школы, именно "сотрудники СБУ" сняли флаг и герб Венгрии, а также текст гимна страны якобы из-за нарушения украинского законодательства.

Председатель Ужгородской районной организации "Общества венгерской культуры Закарпатья" Ливия Балог заявила, что законами Украины предусмотрено использование в общественных местах символов национальных меньшинств. Поэтому в организации планируют подать жалобу на действия неизвестных лиц в правоохранительные органы.

В свою очередь, как пишет издание, снятый с фасада школы флаг не был государственным символом Венгрии. Речь идет о флаге Австро-Венгрии, в состав которой входил закарпатский регион.

Напомним, правительство Венгрии приняло решение о блокировании всех последующих решений Евросоюза, направленных на сближение с Украиной.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании в Украине. Он отметил, что документ повышает роль государственного украинского языка в образовательном процессе.

Стоит отметить, что 5 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об образовании, им, в частности, вводится 12-летнее обучение в школе. Позже Венгрия и Польша высказали претензии к закону.

Также ранее "Главред" сообщал, что Румынские националисты подстрекают нацменьшинства Закарпатья к акциям неповиновения.

фото: karpataljalap.net.