Названо количество погибших за лето украинских защитников

Больше всего потерь украинская армия понесла за первый месяц лета — в июне погибли 23 военнослужащих.

Скриншот

За лето 2017 года во время боевых действий на Донбассе погибли 55 военнослужащих Вооруженных сил Украины, ранения получили 269 защитников.

Об этом свидетельствуют ежедневные данные Информационно-аналитического центра нацбезопасности, пишет Тиждень.

Больше всего потерь украинская армия понесла за первый месяц лета — в июне погибли 23 военнослужащих ВСУ, ранения получили 111 бойцов антитеррористической операции. В июле погибло 22 защитника Украины, еще 80 получили ранения. В августе в зоне проведения АТО погибли 10 бойцов ВСУ, ранения получили 78 участников антитеррористической операции.

Скриншот

Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что с начала российской агрессии против Украины (с февраля 2014-го) погибли более 10 тысяч граждан нашей страны.