Новый цинизм матерей российских солдат: сыновья на заработках, а их работа – убивать украинцев

Мать Агеева не понимает, что участие ее сына на стороне боевиков на Донбассе — это преступление, говорит Боровой.

У матерей россиян, сыновья которых воюют на Донбассе , циничный подход. Они считают, что их дети на заработках, а их работа — убивать украинцев.

Такое мнение российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы Константин Боровой высказал в эфире телеканала NewsOne, пишет "Гордон".

Эксперт также отметил, что отсутствие у российских матерей реакции на то, что их сыновья участвуют в конфликте на востоке Украины, в какой-то степени связано с материальной компенсацией за погибших.

"Сегодня материальное положение для людей — настолько важный фактор", —сказал он.

Он подчеркнул, что компенсация является "значительной" по российским меркам и зависит от рода войск и звания.

"Люди готовы терпеть. Это такой новый цинизм, я бы сказал", — заявил он.

Политик ткже вспомнил о матери задержанного на Донбассе российского военнослужащего Виктора Агеева Светлане.

"Совершенно циничный подход. Материальный. Она не готова вникать в ситуацию, понимать, что это преступление. Она готова на любые компромиссы, четко понимая, что в данном случае человек просто был на заработках. И его заработок, его работа — убивать украинцев", — сказал Боровой.

Напомним, Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский считает, что никакого "украинского кризиса" нет, а есть прямое вмешательство страны-агрессора России, точно так же, как и ситуация с Крымом, который в последствии был аннексирован.

Видео: NewsOne