"Обоср*ться можно". В Сети шокированы кадрами посадки самолета "Мрия" под проводами: видео

Пользователи восторгаются, что такой гигант смог настолько ювелирно осуществить посадку.

Самолет-гигант "Мрия" показал удивительную гибкость в Боливии УНИАН

Украинский самолет-гигант Ан-225 "Мрия" во время посадки в Боливии пролетел под проводами линии электропередач.

На опубликованных в YouTube кадрах видно, что самолет пролетел над землей очень низко.

Рядом с посадочной полосой с препятствиями в виде электропроводов стояли сотрудники аэропорта в спецодежде, наблюдая за посадкой самого крупного самолета в мире.

Пользователи соцсетей были шокированы зрелищем, возмущаясь, что в аэропорту Боливии пилоты вынуждены варьировать между линиями электропередач.

"Так и обоср*ться можно", "Два раза видел её в полете. Зрелище", "Опасно под проводами", "Было бы хорошо запустить серийное производство таких самолетов. Видно, что есть потребность на них в мире", "Жаль только, что отсутствует прогресс! Имея такой потенциал, топчутся на одном месте!", - написали комментарии пользователи паблика "Сделано в Украине" в Facebook.

Напомним, Ан-225 "Мрия" является самым тяжелым грузовым самолетом, когда-либо поднимавшимся в воздух. Самолет был специально спроектирован для создания авиационной транспортной системы для проекта советского многоразового космического корабля "Буран". Самолет существует в единственном экземпляре.

Как ранее сообщалось, "Мрія" перевез рекордный груз весом в 182 тонны, доставив из Сан-Паулу в Сантьяго электротурбину весом 155 тонн, которая находилась в специальной 27-тонной конструкции.

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