Подробности терактов на Львовщине: задержанные хотели собрать 100 человек и выдать им оружие

В прокуратуре отметили, что террористы готовили несколько взрывов на железнодорожных путях в пределах Львова и области.

фото: korrespondent.net На Львовщине участники террористической группы планировали собрать 100 человек, обеспечить их финансово и выдать им оружие для подготовки терактов с целью насильственного захвата власти.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Львовской области Марьяна Гайовская, сообщает 112 Украина.

По ее словам, дело в отношении трех задержанных передали в суд на рассмотрение вчера.

"В целом участников преступной группы было пять. Четверых уже задержали, трех сейчас будут судить, а по одному уже есть обвинительный приговор суда. Они планировали несколько взрывов на железнодорожных путях в пределах города Львова и Львовской области.

Кроме этого, планировали также захватить государственные учреждения в районах Львовской области, которые расположены в горной и лесистой местности. Для этого, они планировали собрать хотя бы 100 человек, обеспечить их финансово, оружием. Они собирали информацию, где можно получить такое незаконное оружие. После этого планировали захватывать государственные учреждения", — заявила Гайовская.

Однако злоумышленникам не удалось осуществить запланированное — благодаря работе правоохранительных органов предотвратили теракты. Во время задержания один из них оказал сопротивление и ранил сотрудника СБУ.

Напомним, 23 января на Львовщине задержали нескольких человек, которые планировали теракты и попытку захвата государственной власти.