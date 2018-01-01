Послеродовой флешмоб: роженицы сравнивают фото Кейт Миддлтон с собственными

Женщины убеждены, что идеальный вид через несколько часов после родов имеет далеко не каждая новоиспеченная мама.

Герцогиня Кейт вышла к прессе через несколько часов после родов Фото: Reuters

В Британии 23 апреля родился еще один наследник на королевский престол. Счастливые родители принц Уильям и Кейт Миддлтон вышли к прессе спустя шесть часов после родов, и герцогиня имела при этом потрясающий внешний вид.

Как сообщает Bored Panda, на идеальную прическу, макияж и ослепительную улыбку Кейт обратили внимание женщины, которые знают, что такое роды. В соцсетях они начали размещать фотографии и сравнивать свое состояние с лучезарной мамой троих детей Кейт.

Экс-роженицы констатировали, что ухоженный и лощенный внешний вид через несколько часов после родов имеет отнюдь не каждая роженица.

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Напомним, ранее специалисты проанализировали скорый выход Миддлтон после третьих родов. По их словам, своему столь быстрому появлению перед камерами герцогиня Кембриджская обязана работе диетологов, стилистов и визажистов.

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