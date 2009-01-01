Проверка из РФ "копает" под командование "армии Новороссии" за небоевые потери и дезертирства

Ряд командиров подозревают в хищении и нецелевом использованы средств.

Боевики массово бегут из "армии Новороссии" 112.ua

Российское оккупационное командование начало подготовку к проведению ротации командного состава соединений и частей

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины на странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, военная прокуратура Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ проводит дополнительные расследования преступлений и правонарушений, которые привели к небоевым потерям личного состава, хищению оружия, боеприпасов и другого имущества, а также снижению морально-психологического состояния военнослужащих в I квартале с.г.

Следователи военной прокуратуры намерены допросить ряд командиров и подчиненных им начальников финансовых служб, которые подозреваются в хищении и нецелевом использованы средств, выделенных на организацию боевой подготовки в зимне-весенний период обучения.

Также следователи военной прокуратуры должны установить реальные причины существенного снижения морально-психологического состояния личного состава соединений и частей 1-го и 2-го АК, что привело к увеличению количества преступлений и происшествий и массовым случаям досрочного расторжения контрактов военнослужащими из-за нежелания проходить службу, прежде всего в составе 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) и 11-го отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК, добавили в ГУР МОУ.

Напомним, месяцем ранее украинской разведке стало известно, что более 100 "морпехов" и "мотострелков" ДНР написали рапорты на увольнение.