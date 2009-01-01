"Редут Богдана". Ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск — Попасная

Заблокирована железная дорога Луганск — Лисичанск — Попасная возле Горного-Золотого.
Об этом сообщил депутат Рады, бывший командир добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко в Facebook.
Он рассказал, что заблокирована железная дорога Луганск — Лисичанск — Попасная возле Горного-Золотого.
"12 грузовых поездов и более чем 700 вагонов на этом участке сегодня исключены из процесса финансирования терроризма. Рядовые сотрудники МВД, пограничники, сотрудники СБУ поддержали действия ветеранов", — заверил Семенченко.
По его словам, уже установлен первый блокпост блокады, он получил название "Редут Богдана". Продолжается инженерное оборудование местности и обеспечения безопасности участников блокады.
Напомним, ранее политолог рассказал, как блокада Донбасса заставит Кремль быть более сговорчивым.
Фото: Фейсбук С.Семенченко.