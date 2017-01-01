Шедевр. Сеть порвал мультик, как Путин "насилует" Россию

Начинается видео со свадьбы Путина с девушкой, символизирующей Россию.

Свадьба Путина с девушкой, символизирующей Россию. Скриншот

В Сети набирает популярности видеоролик о том, как президент Владимир Путин насилует Россию.

Провокационный мультик разместил один из пользователей соцсети на своей странице в Facebook.

Начинается видео, которое блогер назвал "Шедевром", со свадьбы Путина с девушкой, символизирующей Россию.

Во время церемонии президент клянется защищать и беречь "супругу", а также уважать права и свободы человека.

Однако, как только свадьба заканчивается, улыбка на лице Путина исчезает, он заковывает новобрачную в кандалы диктатуры и бесправия, заклеивает ей рот цензурой и накачивает пропагандой.

После этого "президент" начинает издеваться над девушкой.

Также автор показывает, как с приходом Путина Россия повязла в коррупции и насилии.

Пользователи соцсети встретили выдео с восторгом: "Супер. точнее не бывает", "Дожился придурок — вот такая память его достойна", "Просто обалденно здорово!", "Да медведь-гондон-одноразовый так на самом деле и есть!".

"Святая Русь и Кощеево царство! О волче хищенный, ненасытимый! Не насытился еси сластолюбием, кроме сия благородныя девицы, множество честнейших жен и множество благолепных девиц во царствующем граде ненасытным своим блудным хотением осквернил еси,- почто сию благородную девицу, не пощадил еси, девственный чертог ея опорочил и царское ея благородие обесчестил, и законному браку не сподоби?!", — написал еще один пользователь соцсети.

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