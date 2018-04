Собака породы сиба-ину прославился в Сети "разговорами" с хозяйкой, видео

Пес собаки породы сиба-ину стал настоящей звездой Сети. Его хозяйка Аманда показала, как ее питомец реагирует на обращение к нему.

В коротком видео, которое девушка разместила в Twitter, пес кусал новую игрушку.

"Тебе нравится твоя новая игрушка?" — спросила хозяйка. В ответ собака издала победный рев.

С помощью видео Аманда ответила на вопрос, каково это — держать дома сиба-ину. Пользователи в комментариях признаются, что если все сиба-ину такие милые, быть их хозяевами одно удовольствие.

Видя, как стремительно запись набирает лайки и репосты, десятки других держателей собак этой породы начали публиковать фотографии их трогательных питомцев в комментариях под записью Аманды. Всего видео собрало свыше 300 тысяч лайков и более 120 тысяч ретвитов.

"So what is it like to own a Shiba?" pic.twitter.com/TuzixPe0Tv