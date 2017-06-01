Состояние тяжелое, но стабильное. Жена Осмаева рассказала о состоянии мужа после покушения

Киллер остановлен мной из наградного оружия, написала Окуева.

Место покушения на Осмаева facebook.com/Оксана Блищик

Об этом рассказала жена раненного киллером участника АТО Амина Окуева в Facebook.

"Состояние Адама тяжелое, но стабильное. Киллер остановлен мной из наградного оружия", — написала Окуева.

Как сообщили "Громадському Радіо" в больнице, Осмаев и нападавший были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями и большой потерей крови, поэтому их сразу поместили в операционную.

"После операции состояние пострадавших остается тяжелым. Но мы работаем над тем, чтобы они остались живы", — отметил ответственный хирург.

Сейчас врачи не гарантируют, что пострадавшие останутся живыми. По словам друзей Адама Осмаева, ему врачи сшивали легкие и печень.

Издание также отмечает, что в отделении, где оперировали обоих раненых, находятся правоохранители.

Напомним, ранее сообщалось, что Осмаев с женой Аминой Окуевой договорились об интервью с якобы французским журналистом Алексом Вернером.

Видео: ryabchuk.