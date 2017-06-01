Состояние тяжелое, но стабильное. Жена Осмаева рассказала о состоянии мужа после покушения

Киллер остановлен мной из наградного оружия, написала Окуева.
Об этом рассказала жена раненного киллером участника АТО Амина Окуева в Facebook.
"Состояние Адама тяжелое, но стабильное. Киллер остановлен мной из наградного оружия", — написала Окуева.
Как сообщили "Громадському Радіо" в больнице, Осмаев и нападавший были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями и большой потерей крови, поэтому их сразу поместили в операционную.
"После операции состояние пострадавших остается тяжелым. Но мы работаем над тем, чтобы они остались живы", — отметил ответственный хирург.
Сейчас врачи не гарантируют, что пострадавшие останутся живыми. По словам друзей Адама Осмаева, ему врачи сшивали легкие и печень.
Издание также отмечает, что в отделении, где оперировали обоих раненых, находятся правоохранители.
Напомним, ранее сообщалось, что Осмаев с женой Аминой Окуевой договорились об интервью с якобы французским журналистом Алексом Вернером.
Видео: ryabchuk.