Священник УПЦ МП умер после общения в сауне с девушками легкого поведения — СМИ

Тело отца Иоанна Корнуты нашли сотрудники сауны и сообщили о происшествии правоохранительным органам.

Протоиерей Иоанн Корнута Скриншот

В одном из заведений для отдыха под Киевом правоохранители обнаружили мертвым клирика Киевской епархии УПЦ МП 27-летнего протоиерея Иоанна Корнуту.

Смерть якобы застала священника в сауне с девушками легкого поведения, которые к тому же ограбили мужчину, пишет "Обозреватель".

Тело отца Иоанна Корнуты нашли сотрудники сауны и сообщили о происшествии правоохранительным органам. По данным журналистов, "лица, имевшие внешность девушек легкого поведения", пошли в сауну вместе с отцом Иоанном, где провели с ним время, а затем покинули заведение, оставив мертвого священника без его личных ценных вещей.

В частности, у протоиерея пропал мобильный телефон. Также у погибшего исчезла цепочка, которую зафиксировали камеры видеонаблюдения, когда священник с девушками заходил в сауну. При осмотре было найдено удостоверение на имя Корнуты Ивана Ивановича, уроженца Закарпатской области.

Экспертиза установила, что смерть священнослужителя была естественной. У протоиерея во время отдыха в сауне якобы внезапно остановилось сердце из-за оторвавшегося тромба.

Начальник пресс-службы главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович рассказал "Обозревателю", что криминала в данном происшествии нет.

"Экспертиза установила, что смерть была естественной. Также не было обнаружено в крови следов клофелина", — рассказал он.

Впрочем, правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

В полиции также не называют, кто был в сауне со священослужителем. "Вместе с мужчиной находились еще два человека", — сказали правоохранители. При этом кто были отдыхающие, а также их пол, не назвали.

По данным журналистов телеканала, родственники покойного не подавали заявление об ограблении священника в полицию.

Протоиерей Иоанн Корнута служил в Свято-Введенском мужском монастыре Киева, будучи секретарем наместника обители епископа Фастовского Дамиана (Давыдова), викария Киевской митрополии УПЦ МП.

В некрологе на сайте Киевской митрополии УПЦ МП отмечается, что священник умер 21 января.

"На 27-м году жизни скоропостижно отошел к Господу клирик Киевской епархии протоиерей Иоанн Корнута. Местом его служения был монастырь Введения во храме Пресвятой Богородицы, где он также нес послушание секретаря викария Киевской Митрополии епископа Фастовского Дамиана", — отмечается в сообщении.

По информации на странице Ивана Корнуты в соцсети Facebook, у него остались жена и маленькая дочь.

Похороны священника состоялись 23 января во Свято-Введенском монастыре.

Видео: ТСН.