Священник УПЦ МП умер после общения в сауне с девушками легкого поведения — СМИ

Тело отца Иоанна Корнуты нашли сотрудники сауны и сообщили о происшествии правоохранительным органам.
Смерть якобы застала священника в сауне с девушками легкого поведения, которые к тому же ограбили мужчину, пишет "Обозреватель".
Тело отца Иоанна Корнуты нашли сотрудники сауны и сообщили о происшествии правоохранительным органам. По данным журналистов, "лица, имевшие внешность девушек легкого поведения", пошли в сауну вместе с отцом Иоанном, где провели с ним время, а затем покинули заведение, оставив мертвого священника без его личных ценных вещей.
В частности, у протоиерея пропал мобильный телефон. Также у погибшего исчезла цепочка, которую зафиксировали камеры видеонаблюдения, когда священник с девушками заходил в сауну. При осмотре было найдено удостоверение на имя Корнуты Ивана Ивановича, уроженца Закарпатской области.
Экспертиза установила, что смерть священнослужителя была естественной. У протоиерея во время отдыха в сауне якобы внезапно остановилось сердце из-за оторвавшегося тромба.
Начальник пресс-службы главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович рассказал "Обозревателю", что криминала в данном происшествии нет.
"Экспертиза установила, что смерть была естественной. Также не было обнаружено в крови следов клофелина", — рассказал он.
Впрочем, правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.
В полиции также не называют, кто был в сауне со священослужителем. "Вместе с мужчиной находились еще два человека", — сказали правоохранители. При этом кто были отдыхающие, а также их пол, не назвали.
По данным журналистов телеканала, родственники покойного не подавали заявление об ограблении священника в полицию.
Протоиерей Иоанн Корнута служил в Свято-Введенском мужском монастыре Киева, будучи секретарем наместника обители епископа Фастовского Дамиана (Давыдова), викария Киевской митрополии УПЦ МП.
В некрологе на сайте Киевской митрополии УПЦ МП отмечается, что священник умер 21 января.
"На 27-м году жизни скоропостижно отошел к Господу клирик Киевской епархии протоиерей Иоанн Корнута. Местом его служения был монастырь Введения во храме Пресвятой Богородицы, где он также нес послушание секретаря викария Киевской Митрополии епископа Фастовского Дамиана", — отмечается в сообщении.
По информации на странице Ивана Корнуты в соцсети Facebook, у него остались жена и маленькая дочь.
Похороны священника состоялись 23 января во Свято-Введенском монастыре.
Видео: ТСН.